شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يطالب لاعبى المصرى بحصد نقاط مباراة الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري استعداداته لمباراته الهامة والمرتقبة التي تجمعه بنظيره حرس الحدود المقرر إقامتها في الثالثة والنصف عصر غدٍ الإثنين على ستاد برج العرب وهي المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشر من الدوري ، وخلال المران الذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، واستمر لما يقرب من ساعة ونصف ركز علي ماهر المدير الفني للمصرى على النواحي الخططية والتكتيكية الملائمة لملاقاة الحرس في ضوء مشاهدته لعدد من مباريات المنافس الأخيرة، وشهدت التقسيمة المصغرة التي أقيمت في نهاية المران حماساً بالغاً من جميع اللاعبين رغبةً منهم في نيل ثقة مديرهم الفني الذي طالب بدوره اللاعبين بالعمل على حصد النقاط الثلاث للمباراة والتي ستسهم كثيرًا في تحسين وضع الفريق بجدول المسابقة.

ويقوم الجهاز الفني مساء اليوم بعقد سلسلة من المحاضرات الفنية المتعلقة باللقاء والتي يقوم من خلالها علي ماهر بتحليل أداء فريق حرس الحدود للتعرف على نقاط القوة والضعف به.

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وحقق فريق المصرى البورسعيدى أغلى ثلاث نقاط بالفوز على بيراميدز بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود وادى في الدقيقة 12 من عمر المباراة التي جرت بينهما بإستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الـ26 للدورى ، ليتذوق لاعبو النادى البورسعيدى حلاوة الفوز بعد غياب لمدة 7 شهور ويرفع رصيده إلى 25 نقطة في جدول الدورى في المركز الخامس عشر ولديه ثلاث مباريات مؤجلة أمام الإسماعيلى والإتحاد السكندرى وحرس الحدود ن بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 45 نقطة ومازال في المركز الثالث .