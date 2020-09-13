شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس : تراجع مستوى أبو جبل سبب الدفع بـ "جنش" أمام الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق أن سبب الدفع بمحمود عبد الرحيم جنش نتيجة تراجع مستوى محمد أبو جبل حارس الأبيض خلال المباريات الماضية، وأضاف أيمن يونس خلال الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس أن محمد أبو جبل لم يكن جيداً لسبب الدفع بعدد من اللاعبين الشباب لكن ربما يكون الهدف الرئيسي للمدير الفني للفريق باتريس كارتيرون في احياء المنافسة بشكل كبير بين الحراس خاصة وأن بعض الحراس يغمرهم ثقة بأنهم امتلكوا المركز وهو ما يخشاه المدرب خلال الفترة القادمة.

وتابع أيمن يونس أن الجميع يثني على أداء محمد أبو جبل على كل المستويات وبالتالي لا يمكن أن فقد الثقة في المدير الفني للفريق.

وعن خطة اللعب أكد أيمن يونس أن الزمالك سيدخل المباراة بالضغط العالي والبحث عن التقدم على حساب الإنتاج الحربي بحثاً عن حسم النقاط بالكامل للحفاظ على فارق النقاط وحسم المركز الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز.

Advertisements