الإنتاج الحربى: هدفنا الفوز على الزمالك وليس لنا علاقة بتتويج الأهلى بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي أن فريقه يخوض مباراة الزمالك دون أن يكون هناك هدف لتتويج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز وأنه لا توجد لدينا أي فرصة في التفكير بالآخرين، أضاف خلال تصريحات للأستوديو التحليلي لمباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس: "نلعب لمصلحة الإنتاج الحربي لأننا بحاجة الى كل نقطة في المباريات المقبلة وأن مسألة تتويج الأهلي لا تشغل تفكيرنا لأن كل نادي في الدوري الممتاز من بين الأندية 18 تسعى للاستفادة من كل مواجهة".
وشدد مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي أن مختار مختار المدير الفني للفريق سبق وأن طلب الرحيل بعدما دخل عدد من الأندية في مفاوضات جادة معه منتصف الموسم الا أنه عاد وتراجع بعد تمسك الإدارة بتواجده مشدداً على أن التعاقد معه ينتهي بنهاية الموسم الحالي.
وأشار خالد مهدي الى أن مختار مختار مدير فني قوي ويمتلك خبرات كبيرة في الدوري المصري ونواجه أزمة سوء حظ غريبة كان أبرزها مباراة أسوان الماضية التي رفضت فيها الكرة دخول المرمى بالرغم من قيام اللاعبين والجهاز بأداء فنون اللعبة.
ويضم تشكيل الزمالك كلاً من:
محمود عبد الرحيم جنش في حراسة المرمى.
محمود حمدي الونش ، محمود علاء ، أحمد عيد وإسلام جابر في خط الدفاع.
طارق حامد ، إمام عاشور ، أحمد سيد زيزو ، محمد أوناجم ومصطفي فتحي في خط الوسط.
مصطفي محمد في خط الهجوم.
بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمد عبد الغني ومحمد حسام بيسو وحاتم سكر وسيف فاروق جعفر وكريم بامبو وحسام أشرف وأسامة فيصل وعمر السعيد.. وخرج محمد عنتر من قائمة المباراة.
حراسة المرمى: عامر عامر.
خط الدفاع: أحمد شديد ومحمود البدرى وأحمد صابر ومحمد شوقى غريب.
خط الوسط: محمد بازوكا وأحمد دويدار وعبد الرحمن شيكا وكريم لا لا.
خط الهجوم: محمد فييرا وباسم مرسى.
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