الامارات | توتنهام يستهل الموسم بسقوط أول أمام إيفرتون منذ 2012

شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يستهل الموسم بسقوط أول أمام إيفرتون منذ 2012 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استهل توتنهام هوتسبر الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي لكرة القدم بسقوط أول أمام إيفرتون منذ 2012، وذلك بالخسارة أمامه في ملعبه صفر-1 في لندن الأحد في المرحلة الأولى.

وبعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز السادس وفشل بالتالي في التأهل الى دوري الأبطال، كان فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يمني النفس بالاعلان عن نفسه باكرا كمرشح للمنافسة أقله على إحدى البطاقات الأربع المؤهلة الى المسابقة القارية الأم.

Advertisements

لكن الفريق اللندني لم يقدم شيئا يذكر أمام فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وانتهى به الأمر بهزيمة أولى أمام منافسه منذ 9 ديسمبر 2012 (2-1 في غوديسون بارك)، والأولى ضده الـ"توفيز" في ملعبه منذ 30 نوفمبر 2008 (صفر-1 أيضا).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news