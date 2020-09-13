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الامارات | توتنهام يستهل الموسم بسقوط أول أمام إيفرتون منذ 2012

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استهل توتنهام هوتسبر الموسم الجديد من لكرة القدم بسقوط أول أمام إيفرتون منذ 2012، وذلك بالخسارة أمامه في ملعبه صفر-1 في لندن الأحد في المرحلة الأولى.

وبعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز السادس وفشل بالتالي في التأهل الى دوري الأبطال، كان فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يمني النفس بالاعلان عن نفسه باكرا كمرشح للمنافسة أقله على إحدى البطاقات الأربع المؤهلة الى المسابقة القارية الأم.

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لكن الفريق اللندني لم يقدم شيئا يذكر أمام فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وانتهى به الأمر بهزيمة أولى أمام منافسه منذ 9 ديسمبر 2012 (2-1 في غوديسون بارك)، والأولى ضده الـ"توفيز" في ملعبه منذ 30 نوفمبر 2008 (صفر-1 أيضا).

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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