شكرا لقرائتكم خبر عن «السحرتي» ردًا على «شائعات السوشيال ميديا»: جمهور الزمالك الحقيقي يدعم الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى طارق سليم، المدير الفني لكرة السلة بنادي الزمالك، استياءه الشديد من الأخبار والروايات المغلوطة التي تنسب له وللاعبين على صفحات السوشيال ميديا الوهميه والتى تحمل اسم النادى وادعاء وجود أزمات وصراعات داخل الفريق وعدم القدرة على تحقيق رغبه الجمهور، مؤكدًا أنها مغلوطه ولاأساس لها من الصحة.

ومن جانبه أعرب هيثم السحرتي، قائد الفريق عن تعجبه الشديد مما يتردد على السوشيال ميديا والهجوم على المدير الفني ومطالبته هو كقائد للفريق بالاعتزال، مشيرًا إلى أن جمهور الزمالك الحقيقي يدعم الفريق ويسانده ويتعرض له بالنقد البناء والمدح وليس بالهجوم والتطاول على الجهاز الفني واللاعبين بالأسماء.

وأضاف «السحرتي»: «التجريح والإساءة لي ولأسرتي ولباقي أفراد الجهاز الفني واللاعبين تؤثر بالسلب على الفريق ككل والجميع حزين لخسارة لقب الدوري والكأس ولكن الأهم حاليًا هو المساندة للعودة من جديد في الموسم المقبل».