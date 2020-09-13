شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة المقاولون تحفز اللاعبين و«فتحي» يطالب بالحفاظ علي المركز الثالث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة وعضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، جلسة، اليوم، مع اللاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة الإسماعيلي، التي ستقام، بعد غد الثلاثاء، في الدوري.

وطلب «فتحي» من اللاعبين استمرار الأداء والنتائج الجيدة التي قدمها الفريق الفترة الأخيرة.

وأكد «فتحي» أن تواجد الفريق في المركز الثالث مسؤولية كبيرة، وعلى الجميع أن يحارب من أجل الحفاظ على ترتيب الفريق والتطلع لما هو أفضل.

ووجه «فتحي» الشكر للجهاز الفني بقيادة عماد النحاس واللاعبين على الروح القتالية والجاهزية الفنية والبدنية، مؤكدًا ثقته في تحقيق هدف النادي والعودة للبطولات الأفريقية.

وكان الفريق قد فاز على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 26 للدوري.

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