شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حداد علي روح عزمي مجاهد قبل مباراة الزمالك والإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق اتحاد الكرة ولجنة المسابقات علي طلب نادي الزمالك بالوقوف دقيقة حداد علي روح الراحل عزمي مجاهد، نجم نادي للزمالك ومنتخب مصر للكرة الطائرة. وكان الكابتن عزمي مجاهد قد وافته المنية، امس، وذلك قبل انطلاق مباراة الإنتاج الحربي، التي تنطلق بعد ثوان، على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,856

تعافي 83,261

وفيات 5,627

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