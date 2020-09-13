شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ عام 2011.. إيفرتون يفوز على تونهام بهدف «ليوين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق إيفرتون الإنجليزي على فريق توتنهام هوتسبرز بهدف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب توتنام هوتسبرز ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وأحرز هدف اللقاء اللاعب دومينيك كالفيرت ليوين في الدقيقة 55 من الشوط الثاني للمباراة، واستطاع الفريق أن يحافظ على الهدف ولم يقدر فريق توتنهام على الفوز أو حتى تغير النتيجة والتعادل.

وبهذا الفوز يصبح فريق إيفرتون برصيده 3 نقاط، بالإضافة إلى أنه حقق أول فوز له خارج أرضه ضد أندية التوب 6 منذ عام 2013، إلى جانب أن فوز إيفرتون على توتنهام يعتبر الفوز الأول للفريق منذ عام 2011 حيث لم يستطع الفريق الفوز على توتنهام في 15 مباراة جمعت الفريقين.

يذكر أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام، يخسر لأول مرة له المباراة الإفتتاحية في الدوري الإنجليزي.