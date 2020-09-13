شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الممتاز: الزمالك (0) - (0) الإنتاج الحربي (الشوط الأول) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي نادي الزمالك بنظيره الإنتاج الحربي على ملعب ستاد القاهرة الدولي في إطار الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش

الدفاع: محمود حمدي الونش، محمود علاء، أحمد عيد وإسلام جابر

الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم ومصطفي فتحي

الهجوم: مصطفي محمد

البدلاء: محمد أبوجبل ومحمد عبدالغني ومحمد حسام بيسو وحاتم سكر وسيف فاروق جعفر وكريم بامبو وحسام أشرف وأسامة فيصل وعمر السعيد.. وخرج محمد عنتر من قائمة المباراة

أما الإنتاج الحربي فيخوض اللقاء بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: عامر محمد عامر

الدفاع: أحمد شديد قناوي، محمود البدري، أحمد صابر، محمد شوقي غريب

الوسط: محمد بازوكا، أحمد دويدار، عبدالرحمن أسامة، كريم لالا، محمد فييرا

الهجوم: باسم مرسي

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البدلاء: علاء سلامة، أحمد مجدي، أحمد عفيفي، محمد رجب، السيد الشبراوي، أحمد يحيى، مصطفى الجمل، خالد جمال

أبرز أحداث المباراة

انطلاق المباراة

د8. أول خطورة للزمالك من تصويبة من أحمد سيد زيزو مرت بجوار القائم الأيمن لعامر محمد عامر

د10. خطأ من جنش في إخراج الكرة بعد محاولة مراوغة مهاجم الإنتاج لتصل إلى لالا الذي حاول استغلال تقدم جنش لوضع الكرة في المرمى لكنها تخرج إلى ضربة مرمى

د17. ركلة حرة لنادي الزمالك تنفذ بلعبة متفق عليها من فوق الحائط للمنطلق محمود علاء، لكن عامر محمد عامر يخرج ويمسك الكرة