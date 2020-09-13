مدحت عبدالهادي: «كارتيرون» مدرب مغامر لهذا السبب

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مدحت عبدالهادي، نائب رئيس القطاعات لكرة القدم بنادي الزمالك والمحلل الفني بقناة النادي، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، مدرب «مغامر وجريء»، بسبب اعتماده على الناشئين.
وقال، في تصريحات تليفزيونية بقناة الزمالك إن «كارتيرون» يبدو مصممًا على منح الناشئين الفرصة كاملة لإثبات وجودهم.
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