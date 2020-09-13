شكرا لقرائتكم خبر عن «صبحي» و«الفار» و«مصطفى» يتفقدون الأعمال الإنشائية بالصالة المغطاة باستاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، الموافق 13 سبتمبر، الأعمال الإنشائية والتطويرية بالصالة المغطاة الكبري باستاد القاهرة، يرافقه الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهنسية، واللواء على درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة .

وتستضيف الصالة المغطاة الرئيسية بإستاد القاهرة، والتي تتسع 22 ألف مشجع، مباريات المجموعة الرابعة التي تضم مصر والسويد والتشيك وممثل أمريكا الجنوبية، ومباريات المجموعة الرابعة التي تضم الدانمارك والأرجنتين والبحرين والكونغو الديمقراطية .

خلال الجولة، نقل وزير الرياضة إشادة السيد الرئيس بحفل القرعة وقدرة الدولة المصرية على تنظيم الأحداث الكبرى، وقام الدكتور أشرف صبحي بطمئنة رئيس الاتحاد الدولي لليد على مجريات البطولة نفسها من أمور تنظيمية ومالية وتذليل كافة العقبات ووضع كل الإمكانات للبطولة .

واستعرض وزير الرياضة مع رئيس الاتحاد الدولي لليد الاستعدادات الجارية لاستقبال ضيوف مصر من لاعبين ومدربين وإداريين ومشجعين في الصالات المقرر استضافتها للبطولة، مؤكدًا على ضرورة تعظيم الصورة المنقولة ودور المتطوعين حفل الافتتاح والختام ومباريات البطولة.

وعبر «صبحي» عن سعادته بحجم الإنجاز الذي تم في الوقت الحالي والذي تخطي نسبة 90 %، مشيرًا إلى أن الأعمال الجارية بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة تنتهى بشكل كامل خلال شهر أكتوبر المقبل .

وعرض رئيس الهيئة الهندسية، اللواء إيهاب الفار، ملخص مشروع تطوير ورفع كفاءة مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرةـ والتي شملت رفع كفاءة وتطوير مدخل الصحفيين والإعلاميين والصالة الرئيسية وقاعة المؤتمرات والمقصورة الرئيسية وإنارة الموقع العام ومبني الصالات والصالونات الرئاسية ومداخل الجمهور والمداخل الرئيسية ودورات المياة.

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من جانبه، أشاد الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لليد، بالإنشاءات والأعمال الجارية بصالة القاهرة والصالات المستضيفة للبطولة، مثمنًا على جهود الدولة المصرية، بدءً من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على المتابعة اللحظية لإخراج البطولة بالشكل الذي يليق بحضارة وتاريخ مصر.