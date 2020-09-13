«جنش» أساسيًا ومصطفى محمد يقود هجوم الزمالك أمام الإنتاج الحربي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عن تشكيل الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي، المقررة إقامتها اليوم الأحد، في تمام الثامنة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز. وجاء التشكيل كالآتي: حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش الدفاع: محمود حمدي الونش، محمود علاء، أحمد عيد وإسلام جابر الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم ومصطفي فتحي الهجوم: مصطفي محمد Advertisements البدلاء: محمد أبوجبل ومحمد عبدالغني ومحمد حسام بيسو وحاتم سكر وسيف فاروق جعفر وكريم بامبو وحسام أشرف وأسامة فيصل وعمر السعيد.. وخرج محمد عنتر من قائمة المباراة. الوضع في مصر

اصابات 100,856

تعافي 83,261

وفيات 5,627

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