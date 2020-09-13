شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصطدم بالاتحاد فى ليلة التتويج بالدرع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتعلق أنظار جماهير النادى الأهلى، في الثامنة والنصف مساء غد الإثنين، باستاد الجيش ببرج العرب، خلال مواجهته مع الاتحاد السكندرى، وسط آمال بالفوز بالنقاط الثلاث التي يحتاجها أبناء القلعة الحمراء للتتويج بدرع الدورى، للمرة الـ42 في تاريخه.

ويدخل الأهلى اللقاء في صدارة جدول المسابقة برصيد 71 نقطة، وبفارق كبير عن الزمالك، الوصيف.

ولعب الأهلى 26 مباراة في الدورى، فاز في 23 مباراة، وتعادل في مباراتين، وتلقى خسارة وحيدة أمام غريمه التقليدى، الزمالك.

ويأمل النادى الأهلى في حسم درع الدورى قبل انتهاء البطولة بـ8 جولات لإسعاد جماهيره، فضلًا عن تحقيق 5 أرقام قياسية، من بينها تخطى الـ88 نقطة، وهى أعلى عدد من النقاط حققه الأهلى، كما يسعى أبناء القلعة الحمراء لكسر حاجز الـ75 هدفًا كأعلى معدل تهديفى، حيث يحتاج الأهلى فقط إلى 15 هدفًا فقط لمعادلة رقمه التاريخى.

ويأمل الفريق الأحمر في كسر الرقم القياسى المسجل في موسم 2017- 2018 بالفوز بـ28 مباراة، فضلًا عن أن الموسم الحالى يشهد أقل معدل تهديفى في الشباك الحمراء بـ8 أهداف فقط مُنِيَت بها شباكه، وهو ما يجعل خط الدفاع رقميًا هو الأقوى على مدار المواسم المنتهية. وتكمن صعوبة اللقاء في رغبة كلا الفريقين في انتزاع النقاط الثلاث، فالأهلى الذي يسعى لحسم الدرع سيصطدم بقوة وطموح الاتحاد السكندرى الذي يسعى لتحسين ترتيبه في جدول البطولة بما يليق بتاريخه ويُرضى طموح جماهيره. ومن المتوقع أن يخوض الفريق المباراة بتشكيل يضم: محمد الشناوى ورامى ربيعة وأيمن أشرف وأحمد فتحى وعلى معلول و«ديانج» و«السولية» و«قفشة» و«أجايى» وأحمد الشيخ و«بادجى». على الجانب الآخر، يدخل الاتحاد مواجهة الغد أملًا في مداواة جراحه، بعد خسارة 5 نقاط أمام المقاصة ونادى مصر في الجولتين الماضيتين. وكان الفريق قد اختتم استعداداته للمباراة بتدريب رئيسى على ملعبه، أمس، وركز طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق، خلاله، على تحفيظ لاعبيه خطة المباراة وتنفيذ بعض الجمل التكتيكية والضربات الثابتة للاستفادة منها.

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