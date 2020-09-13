شكرا لقرائتكم خبر عن «تراورى» و«طارق» على رادار الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل البوركينى إيريك تراورى، لاعب فريق بيراميدز، ضمن حسابات مسؤولى الزمالك لضمه بداية من الموسم المقبل، بعد ترشيحه من قبل فاروق جعفر المستشار الفنى لمجلس إدارة النادى.

وكان اللاعب دخل ضمن حسابات مسؤولى الغريم التقليدى الأهلى، لضمه خلال الفترة الحالية لتعويض رحيل رمضان صبحى في خط الوسط الهجومى، ويجرى مسؤولو الزمالك مفاوضات مع وكيل اللاعب في ظل ثقتهم الكبيرة في قدراته وإمكانياته، بعد أن ظهر بشكل جيد مع فريق بيراميدز خلال آخر موسمين.

كما دخل كريم طارق، لاعب بتروجت، والمعار لفريق طلائع الجيش، حسابات الزمالك، بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه في صفوف فريقه، وتألق اللاعب مع الطلائع في الموسم الحالي ولفت الأنظار إليه بشدة، وتواصل الزمالك مع وكيل اللاعب، ورحب طارق بفكرة الانتقال للقلعة البيضاء وطلب التفاوض مع إدارة بتروجت لحسم انتقاله للفريق الأبيض.

فيما كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك عن أنه سيدرس تنظيم ناديه لمبادرة لعب مباراة ودية مع الأهلى لدعم مؤمن زكريا لاعب الفريق الأحمر.

وقال أحمد مرتضى: «سوف أبدأ التنسيق مع إدارة الكرة ومرتضى منصور رئيس النادى لتنظيم مبادرة رسمية من الزمالك للعب مباراة ودية مع الأهلى في أقرب وقت ممكن لدعم مؤمن زكريا، وأيضا لتكون هذه المباراة لتهدئة الأجواء بين الطرفين ولمنع التعصب وتكون تحت رعاية وزير الشباب والرياضة أو حتى تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية».

Advertisements