شكرا لقرائتكم خبر عن جيمي فاردي يشعل صراع الهدافين مع «صلاح» مبكرًا في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق ليستر سيتي على فريق ويست بروميتش ألبيون في المباراة التي جمعت الفريق ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

وحقق ليستر سيتي 3 نقاط هامة في بداية مشوار الدوري بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شئ، حيث أحرز جيمي فاردي مهاجم الفريق هدفين من الثلاثة، ليشعل بذلك صراع الهدافين مبكرًا بينه وبين المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، والذي أحرز 3 أهداف أمام ليدز يونايتد.

وكانت أهداف «فاردي» في الدقائق 74 و84 من الشوط الثاني للمباراة بينما أحرز الهداف الثالث للفريق اللاعب تيموثي كاستانيي في الدقيقة 56، ليحقق فريق الذئاب 3 نقاط مهمة في مشوار الدوري.