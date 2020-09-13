شكرا لقرائتكم خبر عن جيمي فاردي يشعل صراع الهدافين مع «صلاح» مبكرًا في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق ليستر سيتي على فريق ويست بروميتش ألبيون في المباراة التي جمعت الفريق ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.
وحقق ليستر سيتي 3 نقاط هامة في بداية مشوار الدوري بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شئ، حيث أحرز جيمي فاردي مهاجم الفريق هدفين من الثلاثة، ليشعل بذلك صراع الهدافين مبكرًا بينه وبين المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، والذي أحرز 3 أهداف أمام ليدز يونايتد.
وكانت أهداف «فاردي» في الدقائق 74 و84 من الشوط الثاني للمباراة بينما أحرز الهداف الثالث للفريق اللاعب تيموثي كاستانيي في الدقيقة 56، ليحقق فريق الذئاب 3 نقاط مهمة في مشوار الدوري.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
100,856
-
تعافي
83,261
-
وفيات
5,627
كانت هذه تفاصيل خبر جيمي فاردي يشعل صراع الهدافين مع «صلاح» مبكرًا في الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.