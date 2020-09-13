شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يفي بوعده للجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوفى النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بوعده لجماهير الدوري الإنجليزي الممتاز المشاركين في لعبة «فانتازي الدوري الإنجليزي»، بعد تسجيله ثلاثية «هاتريك» في مرمى ليدز يوناتيد بأولى مباريات الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولفتت صحيفة «ليفربول إيكو» البريطانية إلى تصريحات صلاح قبل انطلاق الموسم، حين سؤل عن اللاعب الذي يجب أن يضمه الجمهور لفرقهم في لعبة الفانتازي، ليرد دون تردد: «عليهم أن يختاروني».

وأضاف: «لماذا؟ لأنني أحصل على أكبر عدد من النقاط كل عام، لذا الاختيار سهل».

ونجح صلاح بالفعل في الوفاء بكلمته للجمهور الذي اختاره إذ سجل ثلاثة أهداف في فوز فريقه برباعية مقابل ثلاثة على ضيفه ليدز يونايتد، الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز، إذ حصل على 20 نقطة في لعبة الفانتازي، كما منح كل من وضعه كقائد لفريقه 20 نقطة إضافية ليكن الاخير تحديدًا ذو حظ سعيد بالحصول على 40 نقطة.