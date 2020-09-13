تخفيض مكافآت كأس ألمانيا

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وأكد الاتحاد التقرير الذي نشرته مجلة «كيكر»، والذي كشف عن حصول الأندية الـ64 المشاركة في الدور الأول على 137 ألف يورو لكل منها، مقارنة بــ175 ألفا و500 يورو في العام الماضي.
وأشار اتحاد الكرة الألماني إلى أن كل الأندية بداية من دوري الدرجة الثالثة ستتقاضى 30 ألف يورو لتنفيذ البروتوكول الصحي الصارم والإلزامي. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الأندية ستحصل على مال أقل في الأدوار التالية من مسابقة الكأس، حيث إنه في السابق كانت المكافأة تتزايد مع كل دور. ويتحصل اتحاد الكرة الألماني على القيمة المالية للجوائز من خلال تسويق حقوق البث والرعاية.
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