ليل يعتلي صدارة الدوري الفرنسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صعد فريق ليل موقتا لصدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه على ضيفه ميتز 1-0 أمس في المرحلة الثالثة للمسابقة. ويدين ليل بالفضل في هذا الفوز للاعب وسطه البرازيلي لويس أروخو الذي سجل هدف الفوز قبل دقيقتين من النهاية. ورفع الفوز رصيد ليل إلى 7 نقاط في الصدارة من انتصارين وتعادل وحيد وظل ميتز بدون نقاط بعد تعرضه للخسارة الثانية في بداية مشواره بالدوري. ويتفوق ليل بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه سانت إتيان ونيس.

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