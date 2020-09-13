ليل يعتلي صدارة الدوري الفرنسي

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ويدين ليل بالفضل في هذا الفوز للاعب وسطه البرازيلي لويس أروخو الذي سجل هدف الفوز قبل دقيقتين من النهاية.
ورفع الفوز رصيد ليل إلى 7 نقاط في الصدارة من انتصارين وتعادل وحيد وظل ميتز بدون نقاط بعد تعرضه للخسارة الثانية في بداية مشواره بالدوري.
ويتفوق ليل بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه سانت إتيان ونيس.
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