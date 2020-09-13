شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يتفقد الأعمال الإنشائية بالصالة المغطاة الكبرى باستاد القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد الموافق 13 سبتمبر، الأعمال الإنشائية والتطويرية بالصالة المغطاة الكبرى بإستاد القاهرة، يرافقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهنسية، واللواء على درويش رئيس هيئة استاد القاهرة.

وتستضيف الصالة المغطاة الرئيسية بإستاد القاهرة والتى تتسع 22 ألف مشجع، مباريات المجموعة الرابعة التى تضم مصر والسويد والتشيك وممثل أمريكا الجنوبية، ومباريات المجموعة الرابعة التى تضم الدانمارك والأرجنتين والبحرين والكونغو الديمقراطية .

خلال الجولة، نقل وزير الرياضة إشادة السيد الرئيس بحفل القرعة وقدرة الدولة المصرية على تنظيم الاحداث الكبرى، وقام الدكتور أشرف صبحى بطمئنة رئيس الاتحاد الدولى لليد على مجريات البطولة نفسها من أمور تنظيمية ومالية وتذليل كافة العقبات ووضع كل الإمكانات للبطولة .

واستعرض وزير الرياضة مع رئيس الاتحاد الدولى لليد الاستعدادات الجارية لاستقبال ضيوف مصر من لاعبين ومدربين واداريين ومشجعين فى الصالات المقرر استضافتها للبطولة، مؤكداً على ضرورة تعظيم الصورة المنقولة ودور المتطوعين حفل الافتتاح والختام ومباريات البطولة .

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وعبر صبحى عن سعادته بحجم الإنجاز الذى تم فى الوقت الحالى والذى تخطى نسبة 90 %، مشيراً إلى أن الأعمال الجارية بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة تنتهى بشكل كامل خلال شهر أكتوبر المقبل .

وعرض رئيس الهيئة الهندسية اللواء إيهاب الفار، مخلص مشروع تطوير ورفع كفاءة مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة والتى شملت رفع كفاءة وتطوير مدخل الصحفيين والإعلاميين والصالة الرئيسية وقاعة المؤتمرات والمقصورة الرئيسية وإنارة الموقع العام ومبنى الصالات والصالونات الرئاسية ومداخل الجمهور والمداخل الرئيسية ودورات المياه .

من جانبه، أشاد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لليد بالإنشاءات والأعمال الجارية بصالة القاهرة والصالات المستضيفة للبطولة، مثمناً على جهود الدولة المصرية بدءً من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، على المتابعة اللحظية لإخراج البطولة بالشكل الذى يليق بحضارة وتاريخ مصر .