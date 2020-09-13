شكرا لقرائتكم مدحت عبدالهادى: سياسة الدور بين جنش وأبو جبل عادية فى الزمالك وحدثت لسنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى مدحت عبد الهادى لاعب الزمالك السابق أن اتباع سياسة الدور بين حراسى الفريق الاول لكرة البدم بنادى الزمالك محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل عادية وحدثت فى الزمالك لسنوات عدية وهى مهمة لتحفيزهما.

وأضاف فى الاستديو التحليلى لقناة الزمالك أن مباراة الزمالك هامة امام الانتاج الحربي، رغم وجود غيابات مؤثرة على الفريق |، ووجود 5 ناشئين فى التشكيل يعتبر حالة ايجابية بعد العودة من كورونا.

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واستكمل حديثه قائلا سعيد بأداء اسلام جابر وامام عاشور واليوم كارتيرون غير مراكز هذان اللاعبان، مؤكدا أن الهدف الرئيسى للناشئين هو التدريب مع الكبار على التتويج ببطولة دورى ابطال افريقيا

وتابع عبد الهادى أنا غير قلق من تشكيل الزمالك فى كل الاحوال، وخط الهجوم الزملكاوى ثابت ومستواه جيد فى كل الاحوال مضيفا أن الزمالك عنده لاعبين اساسين بشكل متقارب.

وأكد أن مختار مختار يلعب بـ4 لاعبين أمام المدافعين لعمل ستارة كبيرة أمام هجوم الزمالك، مضيفا أن عدم وجود لاعبى الارتكاز فى الانتاج الحربى يهدد الفريق بضغوط كبيرة مع وجود أزمة كبيرة.