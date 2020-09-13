شكرا لقرائتكم الخماسى الحديث ينتظر الموافقة على استضافة الإسكندرية لمنافسات بطولة العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مجلس إدارة اتحاد الخماسى الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، قرار الاتحاد الدولى بالموافقة على استضافة الإسكندرية لمنافسات بطولة العالم للشباب فى الخماسى الحديث والتى تستضفها مصر فى فبراير المقبل، وذلك خلال اجتماع الاتحاد الدولى يوم 19 من الشهر الجارى، حيث كان يفاضل الاتحاد بين القاهرة والإسكندرية والغردقة لاستضافة البطولة، وأرسل الاتحاد لجنة لمعاينة الملاعب التى تقدر على استضافة البطولة فى الإسكندرية، ثم إرسال اللجنة إلى الغردقة للمعاينة هناك أيضاً قبل اتخاذ القرار النهائى بشأن المحافظة التى تستيضيف البطولة وإرسالها إلى الاتحاد الدولى للعبة.

وكان الاتحاد الدولى للخماسى الحديث قد اجتمع خلال الفترة الماضية لإصدار بعض القرارات الخاصة ببطولات اللعبة والمواعيد الجديدة لها بعد إيقاف النشاط الرياضى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وقرر الاتحاد الدولى تأجيل بطولة العالم للشباب هذا العام لتقام فى فبراير المقبل .

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وأعلن الاتحاد الدولى للخماسى الحديث عن المواعيد الجديدة للبطولات المتبقية للتأهل لأولمبياد طوكيو والتى تم تأجيلها بعد الإعلان عن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو إلى صيف 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث ستقام بطولة العالم للخماسى الحديث ولليزر رن فى الفترة من 7 إلى 13 يونيو 2021 فى منسيك ببلغاريا، وتعد هذه البطولة هى أخر فرص التأهل لأولمبياد طوكيو، وستعلن قائمة التصنيف الدولى المؤهل للأولمبياد فى اليوم التالى للبطولة، وبعد إلغاء باقى سلسلة بطولات كأس العالم موسم 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا بعد إقامة البطولة الأولى التى استضافتها مصر، فقد تم الاتفاق على استكمال باقى سلسلة البطولات فى نفس الدول المستضيفة وفى نفس المواعيد عام 2021.

وسيقام كأس العالم بودابست فى الفترة من 24 إلى 28 مارس، ثم كأس العالم صوفيا فى الفترة من 7 إلى 11 أبريل، ثم كأس العالم صوفيا فى الفترة من 15 إلى 18 إبريل، ويقام نهائى كأس العالم فى الفترة من 13 إلى 16 مايو فى سول .