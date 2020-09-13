شكرا لقرائتكم محمد ممدوح يقود دينامو بوخاريست للتتويج بكأس رومانيا والسوبر لكرة اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج محمد ممدوح هاشم لاعب كرة اليد المحترف فى صفوف فريق دينامو بوخاريست الرومانى مع فريقه ببطولتى كأس رومانيا وكأس السوبر بالفوز على نادى كونستانتا الرومانى بنتيجة 24 / 21، حيث من المنتظر أن ينضم المحترفين لصفوف المنتخب فى إطار الاستعداد للمونديال لاحقا .

فيما توج مؤخرا يحيى خالد نجم منتخب كرة اليد الواعد على أول لقب أوربه فى مسيرته الإحترافيه مع ناديه فيسبريم المجرى بالحصول على لقب بطولة دورى جنوب شرق أوروبا، بالفوز على فاردار المقدونى بنتيجة 35 / 27 فى المباراة النهائية .

ويطمح خالد فى تحقيق إنجاز كبير مع منتخب مصر فى المرحلة المقبلة من خلال المشاركة مع باقى المحترفين فى بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 التى أقيمت قرعة منافساتها السبت قبل الماضى .

واختارت مصر اللعب ضمن المجموعة السابعة التى تضم منتخبات كلا من، التشيك والسويد ومنتخب من أمريكا الجنوبية .

أكد مؤمن صفا، أمين صندوق اتحاد كرة اليد، أن هناك استقراراً على دخول المنتخب فى معسكر مغلق خارجى فى شهر ديسمبر المقبل استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس العالم مصر 2021 التى تستضيفها مصر يناير المقبل بمشاركة 32 منتخبا على 4 صالات مختلفة، وهى صالة أكتوبر العاصمة الإدارية الجديدة وبرج العرب واستاد القاهرة، ويبحث منتخب مصر عن معسكر مثالى من أجل الوقوف على الخطوط النهائية على تشكيل اللاعبين فى المونديال تحت قيادة المدير الفنى الإسبانى روبيرتو جارسيا لتلاشى أى سلبيات فى المعسكرات السابقة على كافة المستويات ليكون الخطوة النهائية لفراعنة اليد ليكون احتكاك قوى.

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وكشف مؤمن صفا، أمين صندوق اتحاد كرة اليد، عن اختيار صالة أكتوبر لاستضافة تدريبات التجمع الأسبوعى للمنتخب الأول بعد العودة من معسكر الغردقة الذى انطلق الأربعاء الماضى ويستمر لمدة أسبوعين تحت قيادة المدير الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا، فى إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم 2021 التى تستضيفها مصر يناير المقبل بمشاركة 32 منتخبا على 4 صالات مختلفة، هى صالة أكتوبر واستاد القاهرة وصالة برج العرب وصالة العاصمة الإدارية الجديدة.