شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري ضد الأهلي .. طلعت يوسف يرفض المجازفة بالشباب أمام الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الإتحاد السكندرى المغامرة والدفع بالعناصر الشابة أمام الأهلى غدا فى المباراة المقرر لها الثامنة والنصف مساء على ملعب برج العرب ضمن مباريات الأسبوع الـ 27 خوفا من الهزيمة وأملا فى تحقيق نتيجة إيجابية تعين الفريق على العودة لطريق الانتصارات من جديد بعد التعادل المفاجئ الذى حققه الجولة الماضية أمام نادى مصر بهدفين لمثليهما بالرغم من خوض الأخير الشوط الثانى كاملا ناقص لاعب بعد حصول أحد لاعبيه على البطاقة الحمراء نهاية الشوط الأول .

ومن المقرر أن يخوض طلعت يوسف المباراة بتشكيل مكون من :-



حراسة المرمى: محمود الزنفلى

خط الدفاع: محمود شعبان وعمر الميدانى ومحمود رزق والسيد سالم

خط الوسط: نور السيد وخالد الغندور وهشام محمد

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خط الهجوم: رزاق سيسيه وخالد قمر وأحمد رفعت

ويسعى طلعت يوسف إلى تأمين منطقة المناورات بوسط الملعب للحد من هجمات الأهلى والإختراق من وسط الملعب وذلك عن طريق اللعب بثلاثة لاعبين فى وسط الملعب ومراقبة مفاتيح لعب الاهلى، كما أعطى المدير الفنى تعليمات للسيد سالم ومحمود شعبان للتصدى لهجمات الأهلى من الأجناب عن طريق على معلول ومحمد هانى.

كان طلعت يوسف قد شاهد مباراة الإسماعيلى والأهلى الأخيرة شرح خلالها الأخطاء الدفاعية للأهلى وأعطى التعليمات لإستغلال أنصاف الفرص لإحراز هدف مبكر يربك حسابات الأهلى كما قام بشرح جميع المحاولات الهجومية سواء الإختراقات أوالعرضيات فى محاولة للحد من خطورة الأهلى، وتأكد غياب الثلاثى محمد أنور وعماد السيد وأحمد نبيل مانجا .