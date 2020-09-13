شكرا لقرائتكم خالد المهدي: لا نضع تتويج الأهلي بتفكيرنا في الانتاج الحربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي أن فريقه يخوض مباراة الزمالك دون أن يكون هناك هدف لتتويج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز وأنه لا توجد لدينا أي فرصة في التفكير بالآخرين.

أضاف خالد مهدي خلال تصريحات للأستوديو التحليلي لمباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس: "نلعب لمصلحة الإنتاج الحربي لأننا بحاجة الى كل نقطة في المباريات المقبلة وأن مسألة تتويج الأهلي لا تشغل تفكيرنا لأن كل نادي في الدوري الممتاز من بين الأندية 18 تسعى للاستفادة من كل مواجهة".

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وشدد مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي أن مختار مختار المدير الفني للفريق سبق وأن طلب الرحيل بعدما دخل عدد من الأندية في مفاوضات جادة معه منتصف الموسم الا أنه عاد وتراجع بعد تمسك الإدارة بتواجده مشدداً على أن التعاقد معه ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأشار خالد مهدي الى أن مختار مختار مدير فني قوي ويمتلك خبرات كبيرة في الدوري المصري ونواجه أزمة سوء حظ غريبة كان أبرزها مباراة أسوان الماضية التي رفضت فيها الكرة دخول المرمى بالرغم من قيام اللاعبين والجهاز بأداء فنون اللعبة.