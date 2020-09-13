شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الإنتاج الحربي .. أوناجم ومصطفى محمد في الهجوم وجنش أساسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، تشكيل مواجهة الإنتاج الحربى، في المباراة المقرر إقامتها فى الثامنة مساء من اليوم الأحد، باستاد القاهرة الدولى في افتتاح منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز،.والتى يديرها تحكيمياً أمين عمر.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:



حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وإسلام جابر.

خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومصطفى فتحى وأحمد زيزو ومحمد أوناجم.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

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ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من محمد أبو جبل وحاتم سكر ومحمد عبد الغني ومحمد حسام بيسو وكريم بامبو وسيف فاروق جعفر وحسام أشرف وأسامة فيصل وعمر السعيد، ويفتقد الزمالك لجهود كلا من فرجانى ساسى ويوسف أوباما وأشرف بن شرقى وحازم إمام والكونغولى كابونجو كاسونجو وشيكابالا ومحمد عبد الشافى للإصابة.

ويدخل الزمالك هذا اللقاء وفي رصيده 52 نقطة يحتل بها المركز الثاني بعد أن خاض 26 مباراة فاز في 15 وتعادل في 7 وخسر 4 وسجل 36 هدفاً مقابل 20 في شباكه بينما يتواجد الإنتاج الحربى في المركز التاسع برصيد 30 نقطة من 25 مباراة تفوق في 7 وتعادل في 9 وخسر مثلها وأحرز 22 هدفاً وتلقت شباك الفريق 27 هدفاً.

وطالب الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك لاعبيه بالتسلح بالهدوء فى مباراة الليلة والابتعاد عن الشد العصبى لضمان استعادة الانتصارات بعد التعادل المخيب للأمال مع سموحة مشددًا على ضرورة تلافى ظاهرة الأخطاء الدفاعية الساذجة التى حرمت الفريق الأبيض من الفوز بموقعة سموحة الأخيرة بالدقائق الأخيرة من عمر المباراة والذي حرم الزمالك من الابتعاد بالمركز الثاني وجعل الفارق بينه وبين المقاولون 5 نقاط فقط و8 عن بيراميدز، بحثاً عن إنهاء الموسم في مركز الوصيف المؤهل للمشاركة الافريقية بالموسم الجديد ومنذ عودة مسابقة الدوري لعب الزمالك 10 مباريات حقق الفوز في 6 مباريات أخرها على الطلائع بهدف دون رد مقابل ثلاثة تعادلات وخسارة وحيدة أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، ويعد مصطفى محمد مهاجم الزمالك هو هداف الفريق الأبيض برصيد 8 أهداف.