شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الإنتاج الحربي.. أيمن يونس: الدفع بجنش مهمة لزيادة المنافسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق، أن سبب الدفع بمحمود عبد الرحيم جنش نتيجة تراجع مستوى محمد أبو جبل حارس الأبيض خلال المباريات الماضية.

أضاف أيمن يونس خلال الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس، أن محمد أبو جبل لم يكن جيداً لسبب الدفع بعدد من اللاعبين الشباب لكن ربما يكون الهدف الرئيسي للمدير الفني للفريق باتريس كارتيرون في إحياء المنافسة بشكل كبير بين الحراس، خاصة وأن بعض الحراس يغمرهم ثقة بأنهم امتلكوا المركز وهو ما يخشاه المدرب خلال الفترة القادمة.

تابع ايمن يونس أن الجميع يثني على أداء محمد أبو جبل على كل المستويات وبالتالي لا يمكن أن فقد الثقة في المدير الفني للفريق.

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وعن خطة اللعب أكد أيمن يونس أن الزمالك سيدخل المباراة بالضغط العالي والبحث عن التقدم على حساب الإنتاج الحربي بحثاً عن حسم النقاط بالكامل للحفاظ على فارق النقاط وحسم المركز الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز.

في سياق متصل، طالب حازم إمام نجم الزمالك التاريخي من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء بضرورة حسم المركز الثاني مبكراً لمنح لاعبيه الأساسيين راحة من المباريات قبل خوض منافسات بطولة أفريقيا.

أضاف حازم امام خلال الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس أن كارتيرون يجب أن يخوض المباريات المقبلة بنظام الكؤوس حتى يستطيع حسم المواجهات المقبلة والمركز الثاني خاصة وأن المقاولون العرب وبيراميدز لن يكون بمقدورهم الفوز في كل المواجهات المقبلة وبالتالي من السهل حسم المركز الثاني قبل خوض مباريات البطولة الأفريقية بعدد كاف من الأيام.

وقال حازم إمام أن الزمالك قادر على حسم المركز الثاني خاصة وان مباراة سموحة الماضية حتى الدقيقة 86 كان الفريق الأفضل ومتقدم بثلاثة أهداف لهدف وبالتالي ولولا التغييرات الغريبة التي حدثت لكانت نقاط المباراة لصالح الفريق بالرغم من الغيابات التي يعانيها أمثال محمد عبد الشافي وأشرف بن شرقي وغيرهم من نجوم الفريق.

وأوضح حازم إمام ان الزمالك بحاجة الى راحة 10 أيام على الأقل للاعبيه الأساسيين قبل المباراة المرتقبة أمام الرجاء بدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا وهو لن يتحقق الا في حالة حسم المركز الثاني مبكراً.