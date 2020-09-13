شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الإنتاج الحربي .. طارق مصطفى وسيد معوض يتابعان اللقاء بالاستاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص طارق مصطفى المدرب العام للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، وسيد معوض مدرب المنتخب، على حضور مباراة الزمالك أمام الإنتاج الحربى، فى المباراة المقرر المقامة حاليا، باستاد القاهرة الدولى فى افتتاح منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، والتى يديرها تحكيمياً أمين عمر، ويدخل الزمالك هذا اللقاء وفى رصيده 52 نقطة يحتل بها المركز الثانى بعد أن خاض 26 مباراة فاز فى 15 وتعادل فى 7 وخسر 4 وسجل 36 هدفاً مقابل 20 فى شباكه بينما يتواجد الإنتاج الحربى فى المركز التاسع برصيد 30 نقطة من 25 مباراة تفوق فى 7 وتعادل فى 9 وخسر مثلها وأحرز 22 هدفاً وتلقت شباك الفريق 27 هدفاً.

يأتى حضور أعضاء الجهاز الفنى للمباراة بناء على توجيهات المدير الفنى حسام البدرى وضمن خطة حضور المباريات لمتابعة اللاعبين المرشحين للتواجد فى أول معسكر دولى للفراعنة عن قرب ويستعد المنتخب لمواجهة توجو فى إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة خلال اجندة نوفمبر المقبل فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية.

كما حرص محمد عواد حارس مرمى الزمالك على التواجد فى مدرجات ملعب استاد القاهرة لمؤازرة الفريق الأبيض فى مباراته أمام الانتاج الحربى وكان الحارس قد خرج من قائمة الفريق لخوض مباراة اليوم، فى ظل تواجد محمود جنش وأبو جبل فى القائمة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:



حراسة المرمى: محمود جنش.

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خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وإسلام جابر.

خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومصطفى فتحى وأحمد زيزو ومحمد أوناجم.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من محمد أبو جبل وحاتم سكر ومحمد عبد الغنى ومحمد حسام بيسو وكريم بامبو وسيف فاروق جعفر وحسام أشرف وأسامة فيصل وعمر السعيد، ويفتقد الزمالك لجهود كلا من فرجانى ساسى ويوسف أوباما وأشرف بن شرقى وحازم إمام والكونغولى كابونجو كاسونجو وشيكابالا ومحمد عبد الشافى للإصابة.