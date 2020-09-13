شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الإنتاج الحربي .. مختار مختار يهاجم الأبيض بفييرا وباسم مرسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار، تشكيل مواجهة الزمالك، فى الثامنة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولى فى افتتاح منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، والتى يديرها تحكيمياً أمين عمر.

الزمالك ضد الإنتاج الحربي



ويدخل الزمالك هذا اللقاء وفى رصيده 52 نقطة يحتل بها المركز الثانى بعد أن خاض 26 مباراة فاز فى 15 وتعادل فى 7 وخسر 4 وسجل 36 هدفاً مقابل 20 فى شباكه بينما يتواجد الإنتاج الحربى فى المركز التاسع برصيد 30 نقطة من 25 مباراة تفوق فى 7 وتعادل فى 9 وخسر مثلها وأحرز 22 هدفاً وتلقت شباك الفريق 27 هدفاً.

وجاء تشكيل الإنتاج الحربى كالتالى:



حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: أحمد شديد ومحمود البدرى وأحمد صابر ومحمد شوقى غريب.

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خط الوسط: محمد بازوكا وأحمد دويدار وعبد الرحمن شيكا وكريم لا لا.

خط الهجوم: محمد فييرا وباسم مرسى.

فيما طالب الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك لاعبيه بالتسلح بالهدوء فى مباراة الليلة والابتعاد عن الشد العصبى لضمان استعادة الانتصارات بعد التعادل المخيب للأمال مع سموحة مشددًا على ضرورة تلافى ظاهرة الأخطاء الدفاعية الساذجة التى حرمت الفريق الأبيض من الفوز بموقعة سموحة الأخيرة بالدقائق الأخيرة من عمر المباراة والذى حرم الزمالك من الابتعاد بالمركز الثانى وجعل الفارق بينه وبين المقاولون 5 نقاط فقط و8 عن بيراميدز، بحثاً عن إنهاء الموسم فى مركز الوصيف المؤهل للمشاركة الافريقية بالموسم الجديد،ويستعيد الفارس الأبيض جهود لاعبيه أحمد عيد وفرجانى ساسى بعد انتهاء الإيقاف.

ومنذ عودة مسابقة الدورى لعب الزمالك 10 مباريات حقق الفوز فى 6 مباريات أخرها على الطلائع بهدف دون رد مقابل ثلاثة تعادلات وخسارة وحيدة أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، ويعد مصطفى محمد مهاجم الزمالك هو هداف الفريق الأبيض برصيد 8 أهداف.