شكرا لقرائتكم جوليانو: سأكمل عقدي مع النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفى البرازيلي جوليانو، لاعب وسط نادي النصر، شائعات رحيله عن الفريق العاصمي، مؤكداً أنه ما زال في عقده عام مع الفريق.

وانتشرت تقارير تفيد باستغناء النصر عن لاعب الوسط البرازيلي بعدما تعاقد مع الأرجنتيني غونزالو مارتينيز، وبعد استبعاد الأول من قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال آسيا.

وعبر حسابه في تويتر، أكد جوليانو أن عقده ما زال ساريا مع النصر، وأنه سعيد ويود البقاء، لأن عقده ينتهي في 2021، ونفى بشكل قاطع شائعات رحيله عن النادي في الموسم الحالي.

وانتقل جوليانو إلى النصر في صيف 2018 قادماً من صفوف فريق فنربخشة التركي، وحقق برفقة النادي بطولتي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2018-2019 وكأس السوبر 2019.