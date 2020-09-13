شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مع صافرة أمين عمر = 13 فوز+3 تعادلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات الثامنة من مساء اليوم يلتقى فريق الزمالك مع نظيره الإنتاج الحربى في إطار منافسات الجولة السابعة و العشرون من منافسات بطولة الدورى ، باللقاء الذى يقام بإستاد القاهرة الدولى ، يدخل الفارس الأبيض مباراة الليلة بحثاً عن تصحيح المسار المحلى بعد التعادل مع سموحة بثلاثة أهداف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الإنتاج الحربى بهدفين دون رد من أسوان في نفس الجولة.وأسندت لجنة الحكامإدارة اللقاء إلى الحكم أمين عمر ، حكما للساحة و يعاونه كل من محمد عبد المجيد، وسامي هلهل كمساعدين، ومحمد الشرقاوي حكم رابع، ومحمد عباس قابيل حكم فيديو، وصبري إبراهيم مساعد حكم فيديو .

مباراة اليوم بين الزمالك و الإنتاج الحربى ، هي المواجهة رقم 16 التي يتولى عمر إدارتها للفريق الأبيض ، تغلب الزمالك على المنافسين في 13 مباراة ، و تعادل في 3 ، ولم يخسر أي مباراة، وحصل لاعبى الفريق على 37 إنذارا مع صافرة أمين عمر ، و 3 مرات طرد .

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. ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 15 وتعادل في 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً ، علماً بأنه سيتم خصم ثلاثة نقاط من الفارس الأبيض بنهاية الموسم بعد عدم حضوره لمباراة القمة مع الاهلى في الدور الأول للمسابقة.

في المقابل الإنتاج الحربى يسكن المركز العاشر بترتيب جدول الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.