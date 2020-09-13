شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يطالب كارتيرون بحسم المركز الثانى مبكرًا قبل أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب حازم إمام نجم الزمالك السابق، من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء، ضرورة حسم المركز الثاني مبكراً لمنح لاعبيه الأساسيين راحة من المباريات قبل خوض منافسات بطولة أفريقيا، أضاف حازم امام خلال الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس أن كارتيرون يجب أن يخوض المباريات المقبلة بنظام الكؤوس حتى يستطيع حسم المواجهات المقبلة والمركز الثاني خاصة وأن المقاولون العرب وبيراميدز لن يكون بمقدورهم الفوز في كل المواجهات المقبلة وبالتالي من السهل حسم المركز الثاني قبل خوض مباريات البطولة الأفريقية بعدد كاف من الأيام.

وقال حازم إمام أن الزمالك قادر على حسم المركز الثاني خاصة وان مباراة سموحة الماضية حتى الدقيقة 86 كان الفريق الأفضل ومتقدم بثلاثة أهداف لهدف وبالتالي ولولا التغييرات الغريبة التي حدثت لكانت نقاط المباراة لصالح الفريق بالرغم من الغيابات التي يعانيها أمثال محمد عبد الشافي وأشرف بن شرقي وغيرهم من نجوم الفريق.

وأوضح حازم إمام ان الزمالك بحاجة الى راحة 10 أيام على الأقل للاعبيه الأساسيين قبل المباراة المرتقبة أمام الرجاء بدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا وهو لن يتحقق الا في حالة حسم المركز الثاني مبكراً.

وأعلن الجهاز الفني للزمالك عن تشكيل الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي المقررة إقامتها اليوم الأحد في تمام الثامنة مساء على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من:

محمود عبد الرحيم جنش في حراسة المرمى.

محمود حمدي الونش ، محمود علاء ، أحمد عيد وإسلام جابر في خط الدفاع.

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طارق حامد ، إمام عاشور ، أحمد سيد زيزو ، محمد أوناجم ومصطفي فتحي في خط الوسط.

مصطفي محمد في خط الهجوم.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمد عبد الغني ومحمد حسام بيسو وحاتم سكر وسيف فاروق جعفر وكريم بامبو وحسام أشرف وأسامة فيصل وعمر السعيد.. وخرج محمد عنتر من قائمة المباراة.