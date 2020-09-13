شكرا لقرائتكم خبر عن 92 %من قراء الخليج 365 يتوقعون حسم الأهلى للقب الدورى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع 92 % من قراء الخليج 365 حسم الأهلي للدورى رسمياً فى المباراتين المقبلتين، بينما قال 8% من القراء لم يحسم الأهلى الدورى في المبارتين المقبلتين.

ويلتقى الأهلى غدا الاثنين الاتحاد السكندرى ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدورى الممتاز ويحتاج الأهلى 3 نقاط لحسم بطولة الدورى رسميا.