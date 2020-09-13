شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى يقود هجوم الإنتاج الحربى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار، تشكيل مواجهة الزمالك، في الثامنة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولى في افتتاح منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتى يديرها تحكيمياً أمين عمر، ويدخل الزمالك هذا اللقاء وفي رصيده 52 نقطة يحتل بها المركز الثاني بعد أن خاض 26 مباراة فاز في 15 وتعادل في 7 وخسر 4 وسجل 36 هدفاً مقابل 20 في شباكه بينما يتواجد الإنتاج الحربى في المركز التاسع برصيد 30 نقطة من 25 مباراة تفوق في 7 وتعادل في 9 وخسر مثلها وأحرز 22 هدفاً وتلقت شباك الفريق 27 هدفاً.

وجاء تشكيل الإنتاج الحربى كالتالى:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: أحمد شديد ومحمود البدرى وأحمد صابر ومحمد شوقى غريب.

خط الوسط: محمد بازوكا وأحمد دويدار وعبد الرحمن شيكا وكريم لا لا.

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خط الهجوم: محمد فييرا وباسم مرسى.

فيما طالب الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك لاعبيه بالتسلح بالهدوء فى مباراة الليلة والابتعاد عن الشد العصبى لضمان استعادة الانتصارات بعد التعادل المخيب للأمال مع سموحة مشددًا على ضرورة تلافى ظاهرة الأخطاء الدفاعية الساذجة التى حرمت الفريق الأبيض من الفوز بموقعة سموحة الأخيرة بالدقائق الأخيرة من عمر المباراة والذي حرم الزمالك من الابتعاد بالمركز الثاني وجعل الفارق بينه وبين المقاولون 5 نقاط فقط و8 عن بيراميدز ، بحثاً عن إنهاء الموسم في مركز الوصيف المؤهل للمشاركة الافريقية بالموسم الجديد ،ويستعيد الفارس الأبيض جهود لاعبيه أحمد عيد وفرجانى ساسى بعد انتهاء الإيقاف.

ومنذ عودة مسابقة الدوري لعب الزمالك 10 مباريات حقق الفوز في 6 مباريات أخرها على الطلائع بهدف دون رد مقابل ثلاثة تعادلات وخسارة وحيدة أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ، ويعد مصطفى محمد مهاجم الزمالك هو هداف الفريق الأبيض برصيد 8 أهداف.