شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. محمود متولى يخضع لجلسات تأهيل إضافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع محمود متولى مدافع الاهلى لجلسات علاج طبيعى وتأهيل تحت اشراف علاء شاكر أخصائي تأهيل المنتخب الوطنى السابق، عقب اجراءه جراحة الرباط الصليبى مؤخرا، حيث يؤدى حاليا متولى برنامج تأهيلى بالتنسيق مع الجهاز الطبي في الأهلى بقيادة خالد محمود ، وأجرى الدكتور خالد محمود طبيب الأهلى اتصالاً خلال الساعات الماضية بمدافع الفريق محمود متولى للاطمئنان عليه ومعرفة حالته بعد إجراء جراحة الرباط الصليبى مؤخراً بالقاهرة، واطمأن طبيب الأهلى على حالة اللاعب المعنوية والصحية بعد الجراحة، وناقش الدكتور خالد محمود مع الللاعب موعد وخطة العودة للملاعب والبرامج التدريبية التى سيؤديها خلال الأشهر الماضية حتى يعود للتدريبات الجماعية وهو ما يستغرق فترة لن تقل عن تسع أشهر.



تأهيل محمود متولى



تأهيل محمود متولي



متولى أثناء جلسات التأهيل



محمود متولى لاعب الاهلي



محمود متولى يخضع للتأهيل

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من ناحية أخرى يُناقش مسئولو الأهلي ممثلين في محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض من قبل مجلس الإدارة بإدارة ملف الكرة ولجنة التخطيط التي يترأسها محسن صالح، رفع اسم محمود متولي من قائمة الفريق في الموسم الجديد، ببسبب جراحة الرباط الصليبى، واحتياج متولى لفترة علاج تصل لـ9 أشهر وفقا للبروتوكول العالمى لعلاج الصليبي، ما يعنى عودته مطلع شهر يونيو المقبل، وبالتالى سيغيب عن مباريات الأهلى المتبقية هذا الموسم وكذلك معظم مباريات الموسم المقبل، ولا يستطيع متولى العودة قبل الموعد المُحدد، خاصة أن بروتوكول علاج الرباط الصليبى أصبح قانوناً جديداً فى لعبة كرة القدمن بعد أن أثبتت التجربة أن العودة قبل 9 أشهر ترفع من احتمالية عودة الإصابة فى نفس المكان.

في سياق مختلف استفسر مسئولو النادى الأهلى من السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، عن موقفه بشأن العروض التى تلقاها عمار حمدى لاعب الفريق المُعار لنادى طلائع الجيش حتى نهاية الموسم الجارى، حيث تلقى اللاعب مؤخراً عدة عروض من أندية محلية وخاريجة، أبرزها من إحدى أندية الدورى التركى.

ويرغب الأهلى فى معرفة موقف المدرب السويسرى من العروض الأخيرة، ومنها العرض التركى الذى طلب استعارة اللاعب بنية البيع النهائي، خاصة أن اللاعب يرغب فى الرحيل لخوض تجربة الاحتراف الخارجي، رافضاً فكرة الإعارة مرة أخرى لأندية محلية، بعدما سبق وقام الأهلى بإعارة اللعاب لنادى الإتحاد السكندرى قبل تجربة طلائع الجيش.

عمار حمدى كشف عن رغبته فى الرحيل لأوروبا لكن القرار الأخير سيكون فى "يد" إدارة الأهلى التى تملك حق تقرير مصير اللاعب الذى يرغب فى الانتقال لأى نادٍ يشارك معه فى المباريات حتى يحافظ على حظوظه فى المنتخب الأولمبى الذى سيُشارك فى أولمبياد طوكيو الصيف المقبل التى تم تأجيلها من الصيف الحال للمقبل بسبب "جائحة" كورونا.