شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مواجهات الزمالك والإنتاج الحربى قبل صدام الليلة ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق مساء اليوم الأحد منافسات الجولة 27 بالموسم رقم 61 للدوري الممتاز بلقاء يجمع بين الزمالك والإنتاج الحربي على ملعب القاهرة الدولي تحت قيادة الدولي أمين عمر، ونستعرض موقف الفريقين هذا الموسم وتاريخ المواجهات المشتركة بينهما في المسابقة ونبذة عن حكم اللقاء في النقاط التالية:



1- يدخل الزمالك هذا اللقاء وفي رصيده 52 نقطة يحتل بها المركز الثاني بعد أن خاض 26 مباراة فاز في 15 وتعادل في 7 وخسر 4 وسجل 36 هدفاً مقابل 20 في شباكه.



2- الإنتاج الحربي في المركز التاسع برصيد 30 نقطة من 25 مباراة تفوق في 7 وتعادل في 9 وخسر مثلها وأحرز 22 هدفاً وتلقت شباك الفريق 27 هدفاً.



3- في الجولة الماضية تعادل الزمالك خارج أرضه مع سموحة (3 – 3) وأهدر النقطة التاسعة في 10 مباريات خاضها بعد استئناف الدوري.



4- من جانبه خسر الإنتاج الحربي أمام أسوان (0 – 2) في الجولة 26 وهي الخسارة الخامسة في 8 مباريات لعبها الفريق بعد عودة النشاط.



5- عزز مصطفى محمد مهاجم الزمالك الصاعد صدارته لقائمة هدافي فريقه عندما أحرز هدفه الثامن في شباك سموحة بالجولة الماضية.

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6- باسم مرسي على راس قائمة هدافي الإنتاج الحربي هذا الموسم برصيد 5 أهداف أخرها ثنائية في مرمى طنطا في الجولة 25.



7- 16 مباراة جمعت الفريقين في مسابقة الدوري من تأهل الانتاج للممتاز قبل 11 سنة.



8- الأرقام تعطي تفوق للزمالك بـ 9 انتصارات و24 هدفاً مقابل فوزين و14 هدفاً للإنتاج و5 تعادلات أخرها بدون أهداف في الجولة العاشرة الموسم الحالي.



9- في المواجهة الأولى بين الطرفين تفوق الزمالك (3 – 2) بالجولة الثامنة موسم 2009 – 2010 وسجل له شريف اشرف (هدفين) والغاني رحيم ايو’ فيما سجل للإنتاج محمد أبو العلا ومحمد زكي.



10- هذا اللقاء سيكون رقم 11 لـ أمين عمر في الدوري هذا الموسم والثالث لكل فريق حيث سبق له إدارة لقائي الزمالك أمام الاتحاد السكندري والجونة في الجولتين الأولى والثالثة عشرة ولقائي الإنتاج الحربي أمام المصري وسموحة في الجولتين 12 و24.