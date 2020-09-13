صحيفة مغربية تكشف.. عرض الأهلي لضم الكعبي.. ورغبة اللاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف

أكدت تقارير صحفية مغربية، أن أيوب الكعبي مهاجم منتخب المغرب الذي فسخ تعاقده مع هيبي فورتشن الصيني، يفضل أن تكون خطوته المقبلة في القارة الأوروبية.

ووفقًا لما ذكره مصدر في نادي الوداد المغربي لموقع Le360 المغربي، فإن الكعبي تلقى عدد من العروض في الفترة الحالية من بينها الأهلي وبيراميدز في مصر.

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وأوضح المصدر -الذي لم يذكر الموقع اسمه-، أن نادي الوداد يريد أيضًا التعاقد مع الكعبي، لكن اللاعب يضع أوروبا كأولوية له في الفترة المقبلة من أجل العودة مرة أخرى لقائمة منتخب المغرب.

وشدد المصدر، أن وكيل الكعبي يأمل في نقل اللاعب إلى القارة الأوروبية، ولو بمبلغ مالي أقل من الذي عرضه النادي الأهلي كراتب من أجل الفوز بخدماته.

واختتم المصدر حديثه بالإشارة إلى أن عرض الأهلي يعد الأكبر للاعب بقيمة مليوني دولار، إلا أن وكيل الكعبي يحاول إيجاد عرض أوروبي للاعب.