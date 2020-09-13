تشكيل الزمالك.. عودة جنش ضمن 6 تغييرات أمام الإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، التشكيل الذي سيخوض به مباراة الإنتاج الحربي في اللقاء سيقام على ملعب "استاد القاهرة"ضمن الجولة الافتتاحية من الأسبوع الـ27 من مسابقة دوري we المصري.

وشهدت تشكيل الزمالك ست تغييرات في الفريق الأبيض عن مباراة سموحة الأخيرة والتي انتهت بنتيجة (3-3) في لقاء أقيم مساء الخميس الماضي.

تشكيل الزمالك سيشهد عدة تغييرات بداية من حراسة المرمى محمود عبد الرحيم "جنش" ليكون بدلاً من محمد أبو جبل.

وعلى الصعيد الدفاعي، سيعود محمود علاء ليكون بجانب من محمود حمدي "الونش" ثم سيقود إسلام جابر الجبهة اليسرى على أن يشارك أحمد عيد في الجبهة اليمنى.

ومن المقرر أن يقود الجانب الهجومي مصطفى محمد بدلاً من أسامة فيصل.

ويتكون تشكيل الزمالك من على النحو التالي:

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حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

خط الدفاع: إسلام جابر - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - أحمد عيد.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - أحمد سيد "زيزو".

خط الوسط الهجومي: مصطفى فتحي - إمام عاشور - محمد أوناجم.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل الترتيب الثاني برصيد 49 نقطة، في المقابل يتواجد الإنتاج الحربي في الترتيب التاسع برصيد 30 نقطة.