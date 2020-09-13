لاعب منتخب مصر معتذرا لجماهير ويجان: رحلت من أجل مسيرتي الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أصدر سام مرسي قائد ويجان أتلتيك السابق، ولاعب منتخب مصر المنتقل إلى ميدلزبره بيانًا أوضح من خلاله أسباب رحيله عن الفريق وسط الظروف التي يمر بها في الوقت الحالي.

وقال سام مرسي في بيانه الذي وجه لجماهير ويجان: "كل اللاعبين اللذين رحلوا وكثير من المستمرين مع الفريق يستحقون اللعب في تشامبيونشيب، وحتى بريميرليج، وهذا شيء يجب أن نحترمه."

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وتابع: "على المستوى الشخصي، كان من الطبيعي أن أفكر في مستقبلي، من أجل أسرتي، ومن أجل مسيرتي الدولية مع المنتخب الوطني، من أجل رغبتي الشخصية وطموحي في اللعب بأعلى مستوى ممكن."

وانتقل سام مرسي إلى ميدلزبره بعد 5 سنوات مع ويجان كان من بينها عدة سنوات قائدًا للفريق، ليستمر في اللعب بدوري تشامبيوتشيب بعد هبوط ويجان إلى الدرجة الثالثة نتيجة توقيع عقوبات على النادي بخصم النقاط.

ولعب سام مرسي لمنتخب مصر في كأس العالم 2018 بروسيا، لكنه لم ينضم إلى الفراعنة بعد ذلك تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري، والمصري حسام البدري.