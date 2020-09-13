بالفيديو.. استقبال حافل وإصابة في أول ظهور رسمي لروبن بعد عودته من الاعتزال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

تعرض آريين روبن نجم فريق جرونينجن، لإصابة خلال مواجهة فريقه أمام أيندهوفن في افتتاحية مباريات الفريقين بالدوري الهولندي.

وبدأ روبن المباراة أساسيا قبل أن يخرج في الدقيقة 29 متأثرا بإصابته، بعد التحام مع لاعب ايندهوفن ليسقط ممسكا بقديمه ويطلب التبديل.

Advertisements

وانتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم أيندهوفن بهدف نظيف.

وشهدت المباراة استقبالا حافلا من الجماهير لروبن، ورفعت لافتات الترحيب بعودة النجم الهولندي.

وكان روبن نجم بايرن ميونيخ السابق اعتزل كرة القدم في صيف 2019، بعد مسيرة رائعة مع البافاري وأندية أيندهوفن، وتشيلسي، وريال مدريد، قبل أن يعلن عودته لممارسة كرة القدم مرة أخرى مع فريق جرونينجن الهولندي والذي بدأ معه مسيرته الاحترافية عام 2000.