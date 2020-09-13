ليستر يكتسح ويست بروميتش في غياب حجازي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

اكتسح فريق ليستر سيتي مضيفه ويست بروميتش 3-0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وتواجد أحمد حجازي على مقاعد البدلاء مع فريقه ويست بروميتش على مدار المباراة بالكامل، ولم يستعن به المدير الفني.

وسجل أهداف ليستر تيموثي كاستاني في الدقيقة 56 وجيمي فاردي (هدفين) من ركلتي جزاء في الدقيقتين 74 و84.

وحصد ليستر سيتي أول ثلاث نقاط في الدوري هذا الموسم.