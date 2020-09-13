مشرف المقاولون يعقد جلسة تحفيزية مع اللاعبين قبل مواجهة الإسماعيلي

عقد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب جلسة اليوم مع اللاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة الاسماعيلي التي ستقام بعد غد الثلاثاء في الدوري الممتاز.
وطلب فتحي من اللاعبين استمرار الاداء والنتائج
واكد فتحي أن تواجد الفريق في المركز الثالث مسئولية كبيرة وعلى الجميع أن يحارب من أجل الحفاظ على ترتيب الفريق والتطلع لما هو أفضل.
ووجه فتحي الشكر للجهاز الفني بقيادة عماد النحاس واللاعبين على الروح القتالية والجاهزية الفنية والبدنية مؤكدا ثقته في تحقيق هدف النادي والعودة للبطولات الافريقية.
وكان الفريق فاز على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 26 للدوري.
ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث برصيد 47 نقطة.
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