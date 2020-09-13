إيفرتون يفوز على توتنهام برأسية "لوين" بالبريميرليج

حقق إيفرتون انتصارًا بقيادة مدربه المخضرم كارلو أنشيلوتي على مضيفه توتنهام بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد توتنهام هوتسبر، في الجولة الأفتتاحية من

سجل هدف الفوز لإيفرتون كيلفرت لوين مهاجم التوفيز في الدقيقة 55 بعد عرضية رائعة من لوكس دين، ضربها لوين رأسية قوية شباك السبيرز.

رفع إيفرتون رصيده إلى 3 نقاط في المركز السادس، فيما ظل توتنهام في المركز السادس عشر دون نقاط. في الجولة الأفتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز ، "البريميرليج".سجل هدف الفوز لإيفرتون كيلفرت لوين مهاجم التوفيز في الدقيقة 55 بعد عرضية رائعة من لوكس دين، ضربها لوين رأسية قوية شباك السبيرز.رفع إيفرتون رصيده إلى 3 نقاط في المركز السادس، فيما ظل توتنهام في المركز السادس عشر دون نقاط.

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