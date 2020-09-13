تغييرات بالجملة في تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، عن تشكيل فريقه أمام الانتاج الحربي، خلال المباراة التي ستجمعهما الساعة الثامنة مساءً، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولةالـ27 من الدوري الممتاز.
شهد التشكيل الأساسي للزمالك العديد من التغييرات إذ دخل جنش بدلا من أبوجبل، وعاد مصطفى محمدبالهجوم، بالإضافة لإشراك مصطفى فتحي.
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.
خط الدفاع: محمود الونش، محمود علاء، احمد عيد وإسلام جابر.
خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم ومصطفى فتحي.
خط الهجوم: مصطفى محمد.
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