

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الانتاج الحربي المقرر لها في الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: إسلام جابر – محمود علاء – محمود الونش – أحمد عيد

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – محمد أوناجم – أحمد سيد زيزو – مصطفى فتحي

خط الهجوم: مصطفى محمد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد أبو جبل وحاتم محمد سكر ومحمد عبد الغني ومحمد حسام بيسو وكريم بامبو وسيف فاروق جعفر وحسام أشرف وأسامة فيصل وعمر السعيد. تجدون هنا ( مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع ) تجدون هنا ( رابط مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي مباشر )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كورة لايف kora live بث مباشر ماتش الزمالك والانتاج الحربي قناة اون تايم سبورت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.