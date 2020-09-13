مشاهدة مباراة الزمالك و الانتاج الحربي بث مباشر اليوم يلا شوت



يلتقي فريق الزمالك مع نظيره الإنتاج الحربى على ستاد القاهرة الدولى في افتتاح منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي :

تقام مباراة الزمالك والإنتاج الحربى في الثامنة مساء اليوم الاحد ، علي ملعب ستاد القاهرة الدولي. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإنتاج الحربى: تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والإنتاج الحربى مساء اليوم الاحد مع وجود استوديو تحليلى للمباراة يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

موقف الزمالك والإنتاج الحربي في جدول الدوري :



ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 15 وتعادل في 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً.

بينما يحتل الإنتاج الحربى المركز العاشر بترتيب جدول الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

والجدير بالذكر أن في حالة خسارة الفارس الأبيض أو تعادله أمام الإنتاج الحربى الليلة يُعنى إعلان المارد الأحمر بطلا للدوري قبل مباراته مع زعيم الثغر غداً الاثنين . تجدون هنا ( مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع ) تجدون هنا ( رابط مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي مباشر ) نجوم الكرة المصرية.موقف الزمالك والإنتاج الحربي في جدول الدوري :ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 15 وتعادل في 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً.بينما يحتل الإنتاج الحربى المركز العاشر بترتيب جدول الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.والجدير بالذكر أن في حالة خسارة الفارس الأبيض أو تعادله أمام الإنتاج الحربى الليلة يُعنى إعلان المارد الأحمر بطلا للدوري قبل مباراته مع زعيم الثغر غداً الاثنين .

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