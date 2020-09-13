يلا شوت حصري مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر بتاريخ 13-09-2020 الدوري المصري

مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر بتاريخ 13-09-2020 الدوري المصري، يستضيف استاد القاهرة الدولي اليوم الأحد اللقاء الذي يجمع فريق الزمالك ضد منافسه الانتاج الحربي، ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري المصري موسم 2019-2020، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية الثامنة بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت الأولى بتعليق حاتم بطيشة.

مباراة الزمالك والانتاج الحربي

فريق الزمالك الذي فقد الأمل في المنافسة على لقب الدوري بعد أن أصبح الفارق 19 نقطة مع قرار خصم نقاط الانسحاب أمام الأهلي

أصبحت المنافسة غير موجودة نهائياً، ويسعى الملكي لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على وصافة الترتيب والاحتفاظ بمركزه ثانيا خلف الأهلي بطل الدوري في حالة فوزه في لقاءه القادم، وكانت أخر مباراة للفريق في الأبيض أمام سموحة السكندري وانتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل فريق، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، يمتلك الأبيض في جعبته 52 نقطة بعد أن خاض 26 لقاء حقق الفوز في 15 وتعادل في 7 وخسر 4 مباريات.

مباراة الزمالك والانتاج الحربي

على الجانب الآخر فريق الانتاج الحربي يدخل مباراته أمام الزمالك بمعنويات منخفضة بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام اسوان بهدفين نظيفين، ويسعى الانتاج إلى استغلال تذبذب مستوى الفريق من أجل التقدم خطوة للأمام في جدول الترتيب بعد الظفر بنقاط المباراة، ويحتل الفريق المركز التاسع برصيد 30 نقطة بعد أن خاض 25 لقاء حقق الفوز في 7 وتعادل في 9 وخسر 9 مباريات، ومن المقرر أن تذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت الأولى بتعليق حاتم بطيشة.