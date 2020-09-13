قناة on time sport بث مباشر مباراة الزمالك ضد الانتاج الحربي يلا شوت

يلتقي نادي الزمالك نظيره الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الأسبوع رقم 27 من الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020، مساء اليوم الأحد، الموافق 13 سبتمبر 2020، على ملعب «ستاد القاهرة».
يدخل نادي الزمالك وعينه فقط على الفوز، لينفرد بالمركز الثاني بعيدا عن منافسه المقاولون العرب الذي يزاحمه على المركز الثاني في جدول الترتيب، ويسعي فريق المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون في ظل الإرهاق الشديد الذي يمر به لاعبي الزمالك إلى استغلال ظروف فريق الإنتاج الحربي بعد النتائج المتذبذبة في المباريات السابقة، والتغلب عليه بأقل مجهود وتجنب الإرهاق والاصابات ومن المتوقع أن يبدأ لاعبي الزمالك اللقاء بقوة لمصالحةجماهيرهم بعد التعادل في المباراة الماضية أمام سموحة بعدما كان متقدم بفارق هدفين.
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ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 55 نقطة، جمعهم من الفوز في 15 لقاء، والتعادل في 7 لقاءات.
وتعادل في أخر لقاءين له في مسابقة الدوري.
على الجانب الآخر يدخل فريق الإنتاج الحربي وهو يعلم مدى صعوبة الخصم وفي نفس الوقت يريد أن يعدل من نتائجه بعدما خسر
ويحتل الإنتاج الحربي المركز التاسع برصيد 30 نقطة جمعهم من الفوز في 7لقاءات والتعادل في 9لقاءات.
وفيما يلي أبرز المعلومات الخاصة بمباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الجولة رقم 27 في «الدوري المصري الممتاز»:
موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز
تنطلق مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الجولة رقم 27 في الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت جرينتش.
القناة الناقلة الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز
تذاع مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز عبر شاشة أون تايم سبورت.
ملعب مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز.
يستضيف ملعب «ستاد القاهرة الدولي» مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز.
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