كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر اليوم 13-9-2020 في الدوري المصري

تسبب الجهة اليسري صداع في رأس باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، قبل ساعات من مواجهة الإنتاج الحربي.

ويغيب ثنائي الجهة اليسري، محمد عبدالشافي، وعبدالله جمعة للإصابة عن مواجهة الإنتاج الحربي، المقررة إقامتها اليوم الأحد، ضمن مباريات

الجولة الثامنة والعشرون للدوري الممتاز.

ويفكر كارتيرون، في الدفع بإسلام جابر، في الجهة اليسري لسد النقص العددي.

وينتظر أن يخوض الزمالك، المباراة بتشكيل يضم كلاً من محمود جنش، أحمد

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عيد، محمود علاء، محمود حمدي الونش، إسلام جابر، طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد أوناجم، محمد حسن، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد.