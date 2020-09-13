يلا شوت الجديد مشاهدة ماتش الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر كورة لايف

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الإنتاج الحربي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من مسابقة الدوري الممتاز المصري.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساءًا، فيمايتم إذاعتها عبر قناة «أون تايم سبورت».
يدخل الزمالك اللقاء محتلا المركز ثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة، فيما يحتل الإنتاج الحربي المركز التاسع برصيد 30 نقطة.
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وينتظر أن يخوض الزمالك، المباراة بتشكيل يضم كلاً من محمود جنش، أحمد عيد، محمود علاء، محمود حمدي الونش، إسلام جابر، طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد أوناجم، محمد حسن، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد.
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