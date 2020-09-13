تشكيلة الزمالك الأساسية أمام الانتاج الحربي في الدوري المصري.. “مفاجآت بالجملة”

أعلن مدرب الزمالك “باتريس كارتيرون” التشكيلة الأساسية لمواجهة الانتاج الحربي في المباراة التي تقام اليوم الأحد 13-9-2020 على على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الـ27 من مسابقة الدوري المصري.

ودفع كارتيرون، بالحارس محمود عبد الرحيم “جنش” ضمن تشكيلة الزمالك الأساسية على حساب محمد أبو جبل الذي واجه انتقادات عنيفة في المباراة السابقة أمام سموحة بعدما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف في المباراة التي انتهت بالتعادل (3-3).

ويشارك إسلام جابر ضمن تشكيلة الزمالك الأساسية في مركز جديد، وهو الظهير الأيسر، بعيدًا عن مركزه الأساسي كلاعب جناح.

فيما دفع الفرنسي كارتيرون، بـ “إمام عاشور” في وسط الملعب ضمن تشكيلة الزمالك الاساسية، بجوار طارق حامد، بعدما شارك في المباراة السابقة كظهير أيمن، لكنه لم يظهر بالمستوى المطلوب.

ويقود الرباعي الهجومي محمد أوناجم ومصطفى محمد ومصطفى فتحي وأحمد سيد “زيزو”، تشكيلة الزمالك الأساسية، في محاولة لزيارة شباك الانتاج الحربي، خلال أحداث المباراة.

وجاءت تشكيلة الزمالك الأساسية كالتالي:

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حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم “جنش”.

الدفاع : أحمد عيد، محمود حمدي “الونش”، محمود علاء، إسلام جابر.

الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، مصطفي فتحي، محمد أوناجم.

الهجوم : مصطفي محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد ابوجبل ومحمد عبد الغني ومحمد حسام بيسو وحاتم سكر وسيف جعفر وكريم أحمد “بامبو” وحسام اشرف واسامة فيصل وعمر السعيد.

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